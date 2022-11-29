Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли окупанти підуть із Запорізької АЕС: прогноз генерала Маломужа

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли окупанти підуть із Запорізької АЕС: прогноз генерала Маломужа
Запорізька АЕС опинилася під контролем окупантів на початку березня
фото з відкритих джерел

Генерал Маломуж: Росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що вона від цього матиме

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що російські окупанти навряд чи швидко покинуть територію Запорізької атомної електростанції (АЕС), однак сценарій «жесту доброї волі» є досить реалістичним. Таку думку Маломуж висловив у інтерв'ю Obozrevatel.

Генерал нагадав, що контроль над ЗАЕС є важливим для Росії, оскільки дає державі-агресорці важіль для ядерного шантажу світу.

«Російська Федерація розуміє, що їй доведеться таки залишити лівий берег Херсонської області й, можливо, Запорізьку область. Вони вже неодноразово говорили про те, що українська армія проводитиме у цьому напрямку наступальну операцію стратегічного характеру. Є факти виїзду колаборантів із цих областей на територію Криму та Росії. Це є певним сигналом того, що звільнення нашими військами цих територій, включно із ЗАЕС, можливе.

З іншого боку, розкрито плани Росії стосовно того, що вони намагалися шантажувати світ ядерною загрозою з боку ЗАЕС, звинувачуючи Україну в плануванні вибуху на АЕС, її зупинки, припинення електроживлення тощо. Ця гра велася довгий час, але вона провалилася, тому що вироблено механізм контролю – і оперативного міжнародного, і окремих фахівців МАГАТЕ – щодо з'ясування реальної ситуації на Запорізькій АЕС», – сказав він.

Маломуж зазначив, що неофіційно світові лідери чинять потужний тиск на Путіна щодо Запорізької АЕС, і цей тиск впливає на позицію РФ.

«Представники МАГАТЕ присутні там і чудово знають, що там діється і хто в цьому винен. Це розуміють й усі світові лідери. Тому неофіційно на Путіна чиниться дуже потужний тиск, оскільки ядерна безпека є дуже чутливою темою для всіх країн. Такий тиск поряд із перспективою нового наступу наших військ, звісно, впливає на позицію РФ», – зазначив генерал.

Водночас генерал Маломуж вважає, що вихід росіян із Запорізької АЕС відбудеться не найближчим часом.

«Так, вони не залишать ЗАЕС швидко. Вони намагатимуться зберегти там позиції та провокувати ситуацію, особливо обстрілами, звинувачуючи українську сторону. Але в міру тиску на РФ, що продовжується, зокрема з боку членів ядерного клубу, Путіна можуть змусити проявити «добру волю» і віддати ЗАЕС під міжнародний контроль МАГАТЕ.

Але, гадаю, це не буде швидко, бо, по-перше, Путін швидко нічого не здає. Для цього потрібні дуже потужні передумови – і успішний наступ української армії, особливо на цих напрямках, і продовження тиску на Путіна щодо вироблення міжнародних механізмів контролю. Це друге. Третій момент – підготовка Путіним масштабної інформаційної операції зі звинуваченням України та «жестом доброї волі» щодо передання ЗАЕС під міжнародний контроль», – сказав він.

При цьому Маломуж наголосив, що «процес іде», і Росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що вона від цього матиме.

Нагадаємо, нещодавно президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції. За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив заяву президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна про підготовку виходу російських військових з території Запорізької атомної електростанції. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше розповів, що російські окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області обговорюють план втечі до Росії, а колаборанти тероризують місцевих медиків. 

Читайте також: Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою
Теги: окупація росія війна Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти повинні залишити Запорізьку АЕС
Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС
Вчора, 22:53
Окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників
Вчора, 18:43
Окупанти планують залишити Запорізьку АЕС. Кремль відреагував
Окупанти планують залишити Запорізьку АЕС. Кремль відреагував
Вчора, 13:44

Події в Україні

Британська розвідка назвала недоліки російської моделі батальйонних тактичних груп
Британська розвідка назвала недоліки російської моделі батальйонних тактичних груп
Коли окупанти підуть із Запорізької АЕС: прогноз генерала Маломужа
Коли окупанти підуть із Запорізької АЕС: прогноз генерала Маломужа
Ще мінус 480 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 480 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Стало відомо, скільки кораблів противник утримує в Чорному морі
Стало відомо, скільки кораблів противник утримує в Чорному морі
Окупанти перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW
Окупанти перебільшують свої здобутки поблизу Бахмута – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
64K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
19K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
15K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
14K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
11K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту