Коли окупанти підуть із Запорізької АЕС: прогноз генерала Маломужа

Генерал Маломуж: Росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що вона від цього матиме

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що російські окупанти навряд чи швидко покинуть територію Запорізької атомної електростанції (АЕС), однак сценарій «жесту доброї волі» є досить реалістичним. Таку думку Маломуж висловив у інтерв'ю Obozrevatel.

Генерал нагадав, що контроль над ЗАЕС є важливим для Росії, оскільки дає державі-агресорці важіль для ядерного шантажу світу.

«Російська Федерація розуміє, що їй доведеться таки залишити лівий берег Херсонської області й, можливо, Запорізьку область. Вони вже неодноразово говорили про те, що українська армія проводитиме у цьому напрямку наступальну операцію стратегічного характеру. Є факти виїзду колаборантів із цих областей на територію Криму та Росії. Це є певним сигналом того, що звільнення нашими військами цих територій, включно із ЗАЕС, можливе.

З іншого боку, розкрито плани Росії стосовно того, що вони намагалися шантажувати світ ядерною загрозою з боку ЗАЕС, звинувачуючи Україну в плануванні вибуху на АЕС, її зупинки, припинення електроживлення тощо. Ця гра велася довгий час, але вона провалилася, тому що вироблено механізм контролю – і оперативного міжнародного, і окремих фахівців МАГАТЕ – щодо з'ясування реальної ситуації на Запорізькій АЕС», – сказав він.

Маломуж зазначив, що неофіційно світові лідери чинять потужний тиск на Путіна щодо Запорізької АЕС, і цей тиск впливає на позицію РФ.

«Представники МАГАТЕ присутні там і чудово знають, що там діється і хто в цьому винен. Це розуміють й усі світові лідери. Тому неофіційно на Путіна чиниться дуже потужний тиск, оскільки ядерна безпека є дуже чутливою темою для всіх країн. Такий тиск поряд із перспективою нового наступу наших військ, звісно, впливає на позицію РФ», – зазначив генерал.

Водночас генерал Маломуж вважає, що вихід росіян із Запорізької АЕС відбудеться не найближчим часом.

«Так, вони не залишать ЗАЕС швидко. Вони намагатимуться зберегти там позиції та провокувати ситуацію, особливо обстрілами, звинувачуючи українську сторону. Але в міру тиску на РФ, що продовжується, зокрема з боку членів ядерного клубу, Путіна можуть змусити проявити «добру волю» і віддати ЗАЕС під міжнародний контроль МАГАТЕ.

Але, гадаю, це не буде швидко, бо, по-перше, Путін швидко нічого не здає. Для цього потрібні дуже потужні передумови – і успішний наступ української армії, особливо на цих напрямках, і продовження тиску на Путіна щодо вироблення міжнародних механізмів контролю. Це друге. Третій момент – підготовка Путіним масштабної інформаційної операції зі звинуваченням України та «жестом доброї волі» щодо передання ЗАЕС під міжнародний контроль», – сказав він.

При цьому Маломуж наголосив, що «процес іде», і Росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що вона від цього матиме.

Нагадаємо, нещодавно президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції. За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив заяву президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна про підготовку виходу російських військових з території Запорізької атомної електростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше розповів, що російські окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області обговорюють план втечі до Росії, а колаборанти тероризують місцевих медиків.