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Рашисти обстріляли Нікополь

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:21 glavcom.ua
Рашисти обстріляли Нікополь
Окупанти обстрілюють Нікополь
фото з відкритих джерел

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття

Російські війська вночі 31 липня накрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив мер Нікополя Євген Євтушенко.

«Обстріляно місто Нікополь», - написав коротко Євтушенко..

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Зазначається, що протягом ночі окупанти відкривали вогонь кілька разів.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

До слова, Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

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