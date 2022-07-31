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Окупанти масовано обстрілюють Миколаїв, є пожежі (відео)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 02:18 glavcom.ua
Окупанти масовано обстрілюють Миколаїв, є пожежі (відео)
Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів

Російські окупанти вночі 31 липня знову почали масовано гатити по Миколаєву. Внаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули пожежі. Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич.

«Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів», - повідомив Сєнкєвич.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів.

Мер Миколаєва зазначив, що є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.

«Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!», - закликав Сєнкевич.

Нагадаємо, жителі Миколаєва повідомили, що після опівночі 31 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували. 

У соцмережах повідомлють, що пролунало кілька вибухів.

О 01:01 у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Перед оголошенням тривоги пролунав вибух, повідомляють про прильоти в області.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаєва було пошкоджено десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони і дачні садиби.

Теги: окупанти обстріл війна Миколаїв

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