Рашисти вночі обстріляли Нікополь

Окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь

Місто Нікополь Дніпропетровської області окупанти обстріляли вночі з РСЗВ. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«2:31 з РСЗВ обстріляно місто Нікополь», – йдеться у дописі.

Ніяких інших подробиць Євтушенко не повідомив.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач.

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь.

Як відомо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара. Внаслідок ударів у ніч на 25 липня по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

У ніч на 26 липня рашисти вкотре атакували Нікопольський район.

Повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.