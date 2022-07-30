Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти вночі обстріляли Нікополь

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:54 glavcom.ua
Рашисти вночі обстріляли Нікополь
Окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ
фото з відкритих джерел

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь

Місто Нікополь Дніпропетровської області окупанти обстріляли вночі з РСЗВ. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«2:31 з РСЗВ обстріляно місто Нікополь», – йдеться у дописі.

Ніяких інших подробиць Євтушенко не повідомив.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. 

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач.

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь.

Як відомо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара. Внаслідок ударів у ніч на 25 липня по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

У ніч на 26 липня рашисти вкотре атакували Нікопольський район.

Повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

Читайте також:
Теги: окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За тиждень окупанти більш як 200 разів обстріляли Нікополь
За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів по Нікополю
23 липня, 07:00
Рашисти вкотре обстріляли Нікополь
Окупанти обстріляли прибережні території Нікопольського району
25 липня, 01:34
Окупанти обстрілюють Нікополь старими снарядами, частина яких не детонує
Рашисти обстрілюють Нікополь старими снарядами, які не завжди вибухають
27 липня, 06:48

Події в Україні

Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту