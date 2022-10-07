Рашисти обстріляли прифронтові села Херсонщини. Є загиблі

За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження

Рашисти обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району, що на Херсонщині. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

«Є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. Зафіксовані пошкодження та руйнування приватних будинків, обірвані лінії електромереж. У деяких будинках зайнялися пожежі», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Де є можливість, поліція обстежує територію та документує наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 жовтня.

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.