Херсонщина: ворожа ДРГ намагалася атакувати українських воїнів

Стрілецьким боєм ЗСУ зупинили ворожих диверсантів

На Херсонщині ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в тил ЗСУ у Бериславському районі. Про це повідомляє Оперативное командування «Південь».

«З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій, в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з чотирьох осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативна обстановка на південнобузькому напрямку нашої операційної зони складна та напружена, але контролюється Силами оборони. Українськими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.