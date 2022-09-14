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Херсонщина: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів
Захисники тримають під вогневим контролем Каховський та Антонівський мости
фото ілюстративне

Рашисти «подарували» ЗСУ бойову машину десанту

Збройні сили України на Херсонщині вразили скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжувалось виконання вогневих завдань, зокрема й по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського. Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й в склад боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, за ніч ворог втратив 27 рашистів і дві одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту мобілізовано з ворожих військ до одного з наших підрозділів. Решта втрат ворога дорозвідується.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ворог ЗСУ війна Херсонщина

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