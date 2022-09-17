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Херсонщина: українські військові відбили напад ворожої ДРГ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: українські військові відбили напад ворожої ДРГ
Обстановка в зоні відповідальності наших військ залишається напруженою та динамічною
фото ілюстративне

Ворожа ДРГ в районі звільненого Нововознесенського намагалася проникнути в тил наших підрозділів

На Херсонщині ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в тил ЗСУ біля звільненого Нововознесенського у Високопільській громаді Бериславського району. Про це повідомляє Оперативное командування «Південь».

«Під покровом ночі ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена та після стрілецького бою із втратами відійшла назад», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстановка в зоні відповідальності наших військ залишається напруженою та динамічною у розвитку. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не відмічено.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ЗСУ Україна росія окупанти

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