Рашисти обстріляли житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)

Окупанти тричі накрили вогнем Слов’янськ

Російські загарбинки за добу 26 разів обстріляли Донеччину. Окупанти вбили та поранили цивільних мешканців. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Найгарячіше було в Авдіївці, яку атакували дев'ять разів, а також у Слов’янську та Бахмуті. Російські війська також поцілили в смт Неліпівка й Північне, села Георгіївка, Дружба, Калинове, Кліщіївка, Максимільянівка, Нетайлове, Олександро-Калинове, Первомайське, Роздольне, Семенівка. Загалом під вогнем перебувало 15 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Ворог обстрілював мирні квартали з артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч». Росіяни зруйнували та пошкодили 61 цивільний об’єкт, з них 45 – житлові будинки.

Рашисти тричі накрили вогнем Слов’янськ. Вони били реактивною артилерією. Постраждав центр міста, куди влучило близько 20 снарядів. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, пологовий будинок, тепломережа, відділення банку, магазин, офіси, автомобілі. Жертв немає завдяки тому, що багато мешканців вчасно евакуювалися.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.