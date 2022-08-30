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Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла
Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа
фото з відкритих джерел

Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів

У результаті ранкового обстрілу Харкова зросла до семи, на жаль збільшило число загиблих – п’ять осіб. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Уточнена інформація про постраждалих на цю хвилину. П'ять загиблих і семеро поранених», – зазначив він.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляє про дев'ятьох поранених. «На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється», – написав Синєгубов.

За даними Терехова, артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. За інформацією мера, є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Як повідомлялося, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

Теги: війна Харків обстріл

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