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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною

    Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався до Попасної - Рашисти обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною
    Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався до Попасної
    фото з відкритих джерел

    У транспортному засобі перебували два місцевих жителя та вінничанин

    Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами. Це сталося 29 квітня приблизно опівдні, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався до Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв», – розповів Гайдай.

    Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус та власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Лисачанську, що на Луганщині, окупанти повністю зруйнували комунікації, тож води в регіоні не буде до кінця війни. Ремонти неможливі.

    Без води також залишаються Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк, тобто майже всі вільні міста області, оскільки не працюють водоканали.

    Раніше військовослужбовці Королівської бригади (24 ОМБр імені короля Данила) ліквідували під Попасною у Луганській області чергову партію найманців російської приватної військової компанії «Ліга» - колишньої «Вагнер».

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб обстріл Попасна автомобіль Україна окупація час Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти обстріляли автомобіль із волонтерами під Попасною