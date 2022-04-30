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    Швеція перейменує частину парку, де розташоване посольство Росії

    Швеція перейменує частину парку, де розташоване посольство Росії
    фото: посольство Росії у Швеції/Facebook

    Стокгольм вирішив проявити солідарність з українським народом

    Міська влада столиці Швеції Стокгольма вирішила назвати частину парку, де розташоване посольство РФ, «Місцем вільної України». Про це повідомила мер шведської столиці Анна Кеніг Йерлмір.

    «Це стане тривалим символом солідарності міста Стокгольм з українським народом та важливим сигналом проти дій російського режиму», — розповіла вона.

    Цьому кроку передували рішення низки інших країн, які змінили назви певних частин своїх міст, щоб продемонструвати підтримку України, інформує europe-cities. Зокрема, столиця Латвії Рига перейменувала вулицю, де знаходиться посольство Росії, на вулицю Незалежної України, а Вільнюс у сусідній Литві перейменував вулицю свого посольства Росії на вулицю Героїв України.

    Нагадаємо, рашистка, яка в Швеції накинулася на українку, позбулася роботи.

    Напередодні стало відомо про скандал, який стався 25 квітня біля будівлі посольства РФ у Стокгольмі. Українка стала свідком того, як росіянка зривала українську символіку та розкидала її дорогою. Наша співвітчизниця поцікавилася, чому жінка псує українську символіку, на що у відповідь отримала погрози та образи.

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    Теги: Швеція росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Швеція перейменує частину парку, де розташоване посольство Росії