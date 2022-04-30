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    Гостомель: цвинтарі у поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань

    Українцям радять згадати своїх рідних та близьких вдома - Гостомель: цвинтарі у поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань
    Українцям радять згадати своїх рідних та близьких вдома
    фото з відкритих джерел

    Владники просять людей не наближати зустріч із покійними родичами

    У Гостомелі цвинтарі на поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінування. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

    «Я всіх прошу сьогодні не наближати зустріч із тими, кого ви хочете згадати. Спільно з районною військовою адміністрацією ми ухвалили рішення у нашому районі закрити всі цвинтарі в поминальні дні, відстрочити їх відвідини на певний термін до розмінування, до того, як стане безпечно», – сказав Думенко.

    Він закликав людей поминати рідних дома чи в церкві, принаймні, цього року.

    «Дуже всіх прошу, своїх рідних, близьких можна згадати вдома, в церкві. Не обов'язково щоразу відвідувати могили близьких», – зазначив начальник Гостомельської СВА.

    Раніше під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Нею зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси.

    Дещо раніше по дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст.

    Для будівництва було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки.

    Також експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

    Кабінет міністрів виділив 555,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

    Вказане фінансування МВС направить Державній службі з надзвичайних ситуацій на утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин.

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    Теги: росія МВС окупанти війна вантажівки Ірпінь розмінування фінансування Україна міст поминальні дні окупація #stoprussia
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    Гостомель: цвинтарі у поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань