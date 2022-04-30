Гостомель: цвинтарі у поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань

Українцям радять згадати своїх рідних та близьких вдома

Владники просять людей не наближати зустріч із покійними родичами

У Гостомелі цвинтарі на поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінування. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

«Я всіх прошу сьогодні не наближати зустріч із тими, кого ви хочете згадати. Спільно з районною військовою адміністрацією ми ухвалили рішення у нашому районі закрити всі цвинтарі в поминальні дні, відстрочити їх відвідини на певний термін до розмінування, до того, як стане безпечно», – сказав Думенко.

Він закликав людей поминати рідних дома чи в церкві, принаймні, цього року.

«Дуже всіх прошу, своїх рідних, близьких можна згадати вдома, в церкві. Не обов'язково щоразу відвідувати могили близьких», – зазначив начальник Гостомельської СВА.

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