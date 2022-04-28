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    Події в Україні

    Луганщина: через обстріли у Лисичанську не буде води до кінця війни

    Через постійні обстріли ремонти неможливі - Луганщина: через обстріли у Лисичанську не буде води до кінця війни
    Через постійні обстріли ремонти неможливі
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Без води також залишаються Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк

    У Лисачанську, що на Луганщині, окупанти повністю зруйнували комунікації, тож води в регіоні не буде до кінця війни. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням. Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі», – написав Гайдай.

    За словами голови ОВА, без води також залишаються Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк, тобто майже всі вільні міста області, оскільки не працюють водоканали.

    «Є населені пункти у громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, тому що рашисти можуть скористатися цим», – додав Гайдай.

    Нагадаємо, протягом 27 квітня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.

    Теги: росія окупанти катастрофа Луганщина вода війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: через обстріли у Лисичанську не буде води до кінця війни