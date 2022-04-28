Луганщина: через обстріли у Лисичанську не буде води до кінця війни

Без води також залишаються Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк

У Лисачанську, що на Луганщині, окупанти повністю зруйнували комунікації, тож води в регіоні не буде до кінця війни. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням. Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі», – написав Гайдай.

За словами голови ОВА, без води також залишаються Рубіжне, Попасна та Сєвєродонецьк, тобто майже всі вільні міста області, оскільки не працюють водоканали.

«Є населені пункти у громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, тому що рашисти можуть скористатися цим», – додав Гайдай.

Нагадаємо, протягом 27 квітня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.