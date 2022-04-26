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    Події в Україні

    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)

    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    фото: 24 ОМБр імені короля Данила

    У бою наші захисники ліквідували близько 20 найманців ПВК «Ліга»

    Військовослужбовці Королівської бригади (24 ОМБр імені короля Данила) ліквідували під Попасною у Луганській області чергову партію найманців російської приватної військової компанії «Ліга» - колишньої «Вагнер».

    Військовослужбовці Королівської бригади зустріли та успішно ліквідували чергову партію російських найманців.

    Фото вбитих окупантів країни-агресорки показали на сторінці бригади у Facebook.

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    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)
    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)

    «Про групу такого гарматного м'яса із приватної військової компанії «Ліга», успішно ліквідованої нашими воїнами під Попасною, ми писали кілька днів тому. Тижнем раніше група цієї ж «Ліги» у кількості понад 20 людей була ліквідована нашими артилеристами і добита піхотинцями у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже понад 50 днів», - йдеться у повідомленні.

    У бригаді наголошують, що російські найманці, які брали участь в операціях у Сирії, «озброєні до зубів» та мають сучасне екіпірування. Втім, вони «знайшли свою безславну смерть на українській землі».

    Раніше повідомлялося, що Росія перекинула 200 вагнерівців до Новобахмутівки.

    Також раніше українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців. Захисникам трапилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», завербовані в Лівії.

    Минулого тижня головний спонсор «вагнерівців» був помічений на Донбасі.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл смерть військові Україна окупація ПВК Вагнера #stoprussia
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    Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)