Військові знищили під Попасною загін колишніх «вагнерівців» (фото)

У бою наші захисники ліквідували близько 20 найманців ПВК «Ліга»

Військовослужбовці Королівської бригади (24 ОМБр імені короля Данила) ліквідували під Попасною у Луганській області чергову партію найманців російської приватної військової компанії «Ліга» - колишньої «Вагнер».

Військовослужбовці Королівської бригади зустріли та успішно ліквідували чергову партію російських найманців.

Фото вбитих окупантів країни-агресорки показали на сторінці бригади у Facebook.

«Про групу такого гарматного м'яса із приватної військової компанії «Ліга», успішно ліквідованої нашими воїнами під Попасною, ми писали кілька днів тому. Тижнем раніше група цієї ж «Ліги» у кількості понад 20 людей була ліквідована нашими артилеристами і добита піхотинцями у стрілецькому бою на околицях Попасної, безуспішно захопити яку окупант намагається вже понад 50 днів», - йдеться у повідомленні.

У бригаді наголошують, що російські найманці, які брали участь в операціях у Сирії, «озброєні до зубів» та мають сучасне екіпірування. Втім, вони «знайшли свою безславну смерть на українській землі».

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула 200 вагнерівців до Новобахмутівки.

Також раніше українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців. Захисникам трапилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», завербовані в Лівії.

Минулого тижня головний спонсор «вагнерівців» був помічений на Донбасі.