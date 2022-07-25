Рашисти обстріляли населені пункти Миколаївщини: поранено дитину

Внаслідок обстрілів частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки та автотранспорт

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Вночі 25 липня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Ракети влучили у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ввечері, 24 липня, після ворожих обстрілів в одному з районів міста відбулася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, вночі близько 03:00, почався обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією зазнала поранень семирічна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

У Баштанському районі протягом 24 липня внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання полів із зерновими. Постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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