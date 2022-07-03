Миколаївщина: за добу від обстрілів загинула одна людина

Ворог продовжує обстріл Миколаївських громад

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім оприлюднив інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 08:00 ранку 3 липня.

Вдень, 2 липня, обстрілів зазнала Інгульська громада Баштанського району. Влучання були поза межами та в межах с. Новоолександрівка. Внаслідок обстрілів сталася пожежа сухої трави на відкритій території. Потерпілих немає.Також вчора було обстріляно с. Лепетиха Березнегуватської громади. В результаті чого загорілася суха трава.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі було обстріляно Шевченківську громаду. В селищі Луч внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки.

Після ворожих обстрілів, 2 липня, в селищі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Крім того, після обстрілів у с. Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави. Також вчора обстрілів зазнало с. Галицинівка Галицинівської громади. Наслідки уточнюються

Протягом 2 липня фіксувалися обстріли Первомайської громади. Внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру та пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

А вже вранці, 3 липня, внаслідок обстрілів в смт Первомайське виникло загоряння житлового будинку та гаражів.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора 28 червня вранці у Миколаєві теж прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.