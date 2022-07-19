На Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету

Одразу після обстрілу до місця інциденту приїхали журналісти пропагандистських ЗМІ

На Миколаївщині окупанти з метою пропаганди вбили чотирьох мирних жителів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Рашисти обстріляли житловий будинок з міномета. Одразу після цього на місці воєнного злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ.

Так, на околиці міста Снігурівка окупанти вдарили по житловому будинку. Рашисти вбили чотири мирних мешканців та намагалися звинуватити у цьому наших військових.

«У Снігурівці окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України», – повідомляють в ОК «Південь».

Проте рашисти видали самі себе. Одразу після обстрілу до місця інциденту як на замовлення приїхали журналісти пропагандистських ЗМІ. Вони миттєво почали знімати сюжети та звинувачували у обстрілах ВСУ.

«Підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів», – додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, російські військові, 18 липня, обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.