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    Події в Україні

    На Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету

    На Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету
    фото ілюстративне

    Одразу після обстрілу до місця інциденту приїхали журналісти пропагандистських ЗМІ

    На Миколаївщині окупанти з метою пропаганди вбили чотирьох мирних жителів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Рашисти обстріляли житловий будинок з міномета. Одразу після цього на місці воєнного злочину РФ з'явилися пропагандистські ЗМІ.

    Так, на околиці міста Снігурівка окупанти вдарили по житловому будинку. Рашисти вбили чотири мирних мешканців та намагалися звинуватити у цьому наших військових.

    «У Снігурівці окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України», – повідомляють в ОК «Південь».

    Проте рашисти видали самі себе. Одразу після обстрілу до місця інциденту як на замовлення приїхали журналісти пропагандистських ЗМІ. Вони миттєво почали знімати сюжети та звинувачували у обстрілах ВСУ.

    «Підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів», – додали в Оперативному командуванні.

    Нагадаємо, російські військові, 18 липня, обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

    17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині окупанти вбили цивільних задля постановочного сюжету