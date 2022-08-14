Рашисти опублікували фільм про українських полонених (відео)

Рашисти зняли документальний фільм про українських полонених, назвавши їх «нацистськими карателями»

Російські пропагандисти показали українських захисників, які перебувають в полоні

Рашистський YouTube-канал СВО РФ ZOV опублікував фільм російської телепропагандистки Марини Кім «Нацистські карателі». У фільмі, як заявляють автори, розповідається про історію українського полку «Азов».

У 39-хвилинному фільмі можна побачити та ідентифікувати багатьох українських військових, які перебувають у російському полоні.

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Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені.

Також супутникові знімки засвідчили, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.