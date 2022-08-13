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В Україні запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україні запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти
Запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти
фото з відкритих джерел

Щодня – з 9:00 до 23:00 – ці запити опрацьовує Національне інформаційне бюро

В Україні створили спеціальний чат-бот у Telegram для пошуку даних про військовополонених та зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відтак за допомогою цього інструмента рідні та близькі зможуть здійснити швидкий пошук даних про українських військових, які потрапили у полон або зникли безвісти.

Для того, аби визначити статус особи, яку розшукують, необхідно подати ідентифікаційний код, ПІБ, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує. А також ПІБ, дату народження та ідентифікаційний номер зниклої людини.

Щодня – з 9:00 до 23:00 – ці запити опрацьовує Національне інформаційне бюро.

У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:

  • Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості;
  • Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа у полоні;
  • Дані є, особа ймовірно перебуває у полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ);
  • Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ;
  • Полонену особу звільнено під час обмінів.

Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ України опублікувало алгоритм дій про визнання особи зниклою безвісти для родичів та членів сім’ї, які розшукують зниклих рідних.

Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти людей в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Крім того, рашисти заманюють родичів українських полонених до РФ для маніпуляцій. Близькі полоненого, які приїхали на територію ворога, є інструментом для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій проти України. Адже справжня мета ворога – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України.

Теги: полон військові війна в Україні

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