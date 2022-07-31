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Не обстріл, а підрив? Супутникові знімки показали руйнування у Оленівці (фото)

Володимир Миленко
Сьогодні, 11:50 glavcom.ua
Не обстріл, а підрив? Супутникові знімки показали руйнування у Оленівці (фото)
Що ж все-таки сталося у Оленівці? Супутникові знімки натякають на можливий вибух всередині будівлі з полоненими
фото: Twitter Крістофера Міллера

На території оленівської колонії була пошкоджена лише одна будівля, у якій перебували полонені

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкту, зроблені до та після трагедії, оприлюднив журналіст Politico Крістофер Міллер.

На знімках можна побачити, що зруйнованою є лише одна будівля на території колонії.

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Це підтверджує гіпотезу речника Банкової Олексія Арестовича, який 29 липня заявив - фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу.

Нагадаємо, російські війська 29 липня завдали удару по будівлі колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Рада нацбезпеки та оборони України назвала сім цілей, які мали на меті рашисти, влаштувавши теракт у Оленівці. Це:

  • дискредитація політичного керівництва України фальшивими звинуваченнями у «злочинному наказі» та хибності політичного рішення про здачу в полон гарнізону «Азовсталі»;
  • дискредитація ЗСУ фальшивими звинуваченнями у виконанні «злочинних наказів» або ж у професійній некомпетентності у визначенні й точності ураження цілей;
  • дискредитація західних постачань зброї для України;
  • прихована страта військовослужбовців полку «Азов»;
  • знищення свідків та жертв катувань українських військовополонених;
  • деморалізація українського суспільства шокуючою новиною;
  • підрив бойового духу ЗСУ і волі до спротиву (злочин вчинено одночасно з поширенням відео про садистську розправу над українським полоненим).

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Теги: війна вбивство полон Донеччина

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