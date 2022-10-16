Рашисти під час окупації обсерваторії на Харківщині пошкодили радіотелескоп (фото)

За допомогою телескопа вчені спостерігали за планетами, вивчали інші галактики

Окупанти пошкодили український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації

На Харківщині науковці дісталися Радіоастрономічної обсерваторії імені Семена Брауде у селі Волохів Яр, яке було під окупацією росіян понад пів року. Російські військові зайняли територію обсерваторії й влаштували там вогневу позицію, а потім – усе розграбували. Наслідки окупації показав науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

Окупанти пошкодили телескопи, зокрема український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації, за допомогою якого спостерігали за планетами, вивчали космічну погоду та інші галактики.

Український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації до руйнування

«Навіть не хочеться показувати розбиті вікна, бо їх вже закрили, дах майже цілий, охорона є. А ось маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом «Гурт», що будувався до недавнього часу», – пише Михайло Сидорук.

Український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації, що зберігався під Харковом, має статус наукового об'єкта, що становить національне надбання.

«За допомогою УТР-2 понад пів століття вчені спостерігали за Сонцем, Юпітером, спалахами та грозовою активністю на Сатурні, відслідковували космічну погоду, вивчали віддалені галактики, шукали екзопланети... Але рашистська орда далека від відкриттів світового рівня... ось що вони залишили після окупації», – розповідають у Національній академії наук.

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Нагадаємо, у червні окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у центральному корпусі школи у Київському районі Харкова.