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На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)
На узбіччі дороги правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки
Харківська обласна прокуратура

Одному із чоловіків рашист вистрелив у голову за те, що той допомагав ЗСУ

Сьогодні, 13 жовтня, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відомо, що один із загиблих – місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня окупант вистрілив в голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

«Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два тіла – чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

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Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі

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Теги: війна росія окупанти Україна Харківщина

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