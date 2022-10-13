На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)

На узбіччі дороги правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки

Одному із чоловіків рашист вистрелив у голову за те, що той допомагав ЗСУ

Сьогодні, 13 жовтня, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції у смт Куп’янськ-Вузловий виявили тіла трьох цивільних. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відомо, що один із загиблих – місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня окупант вистрілив в голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

«Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два тіла – чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

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Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі.