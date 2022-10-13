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Таємниця контейнера з зубами: голова поліції Харківщини розповів подробиці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Таємниця контейнера з зубами: голова поліції Харківщини розповів подробиці 
Знайдені зуби і коронки з кольорового металу, ймовірно, належали 50 людям
фото: Сергій Болвінов 

Достеменно невідомо, були власники коронок жертвами катів чи пацієнтами стоматолога 

Голова поліції Харківщини Володимир Тимошко в інтерв'ю «Главкому» розповів деталі про моторошну знахідку у катівні у селищі Піски-Радьківські – великий контейнер із зубами і зубними коронками. Раніше повідомлялося, що вона належить місцевому стоматологу і це зуби і коронки, які він видирав у своїх пацієнтів за роки практики, писали журналісти Bild.  

«Ми бачили інформацію про те, що коробка могла належати стоматологу… І звичайно, вона може йому належати. Однак вона знаходилася у місці катування людей, коли слідчі її виявили. Чи могли її використовувати окупанти для, скажімо, психологічного тиску на тих, кого катували? Наприклад, лякати тим, що вчинять «так само як з тими, чиї зуби в коробці»? Звичайно. Чи можуть бути у цій коробці зуби людей, які піддавались катуванню? І таке може бути. Принаймні це відповідає тому, що розповідають свідки. Факт залишається фактом: коробка була знайдена не десь у будинку, а у місці катування людей. Далі справа за слідчими», – каже Тимошко.

Знайдені зуби і коронки з кольорового металу, ймовірно, належали 50 людям. Проте зараз точно не відомо, були ці люди пацієнтами стоматолога чи жертвами катів. Також поліцейські знайшли у катівні фалоімітатор, мотузки і протигаз. 

Таємниця контейнера з зубами: голова поліції Харківщини розповів подробиці  фото 1

Наразі поліція працює над тим, щоб встановити людей, які, можливо, були у цій катівні, потерпілих, які могли пройти через катування, збирає свідчення про те, які саме катування здійснювались. 

Слідчі вже поспілкувалися із стоматологом Сергієм.  

«Слідчі дії проводяться зі всіма свідками, у тому числі і слідчі дії, про які ви кажете. Буде перевірений і цей факт, про який розповідає згадана вами особа. Поки ми не можемо впевнено сказати, належали коронки цьому стоматологу, чи ні», – розповів голова поліції Харківщини. 

Нагадаємо, раніше начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на Ізюмщині, у селищі Піски-Радьківські, було виявлено катівню із безліччю страшних речових доказів. 

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Теги: окупанти Харківщина поліція

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