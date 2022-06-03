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    Культура

    Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей російського поета Єсеніна

    Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці - Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей російського поета Єсеніна
    Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці
    фото: Суспільне

    Росіяни випустили ракету у ніч на 2 червня

    Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у центральному корпусі школи у Київському районі Харкова. Про це повідомляє «Суспільне».

    Росіяни випустили ракету у ніч на 2 червня. Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці, частково обвалилися стіни.

    У зруйнованій росіянами школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна, повідомила вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун.

    Вчителька Бредун зізнається, що у цій школі вона пропрацювала понад 40 років. Тому коли побачила, що росіяни зробили із закладом – плакала.

    Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня.

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    Теги: росія окупанти війна музей Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей російського поета Єсеніна