Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей російського поета Єсеніна

Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці

Росіяни випустили ракету у ніч на 2 червня

Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у центральному корпусі школи у Київському районі Харкова. Про це повідомляє «Суспільне».

Росіяни випустили ракету у ніч на 2 червня. Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці, частково обвалилися стіни.

У зруйнованій росіянами школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна, повідомила вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун.

Вчителька Бредун зізнається, що у цій школі вона пропрацювала понад 40 років. Тому коли побачила, що росіяни зробили із закладом – плакала.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня.