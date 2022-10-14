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Росіяни атакували ракетами Харківщину: поранено підлітків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували ракетами Харківщину: поранено підлітків
За добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечних предметів у Харківській області
фото ілюстративне

Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту поблизу Чугуєва

Протягом минулої доби ворог інтенсивно атакував Харківщину, внаслідок чого з пораненнями госпіталізовано шестеро людей, в тому числі 16-річний хлопець. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано шестеро людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець. В Ізюмському районі поранення зазнав ще один хлопець 16 років», – зазначив Синєгубов.

Російська армія завдала ракетного удару по Чугуївському районі Харківської області. «В Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, одна людина отримала поранення», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, вчора ввечері близько 21:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Без постраждалих.

В області триває розмінування, за добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

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