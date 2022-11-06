Рашисти потужно обстріляли Нікополь: масштабні руйнування (фото)

У Нікополі окупанти понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач

У Мирівській громаді поранення отримала дитина

Російські терористи вісім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Били мирні міста та села РСЗВ та важкою артилерією. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Від вечора і до самого ранку було гучно на Нікопольщині», – йдеться в повідомленні.

У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків – багатоповерхових та приватних. Понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти також обстріляли Запоріжжя. Вже відомо про загиблих.

До слова, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.