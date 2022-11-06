Обстріл житлового кварталу у Запоріжжі: влада повідомила про жертви (фото)

Одна з ракет впала на земельній ділянці у приватному секторі

Внаслідок нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю сталося руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, нажаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Триває розбір завалів.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя Олександр Старух / Telegram

Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя Анатолій Куртєв / Telegram

Раніше повідомлялося, що під ворожий обстріл попав один із житлових кварталів.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.