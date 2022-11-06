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Окупанти наступають на трьох напрямках – ранкове зведення Генштабу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти наступають на трьох напрямках – ранкове зведення Генштабу
ЗСУ відбивають атаки противника в чотирьох областях
фото ілюстративне

Путінські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках

Російська окупаційна армія веде наступ на трьох напрямках. Збройні сили України, у свою чергу, відбивають атаки противника в чотирьох областях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 6 листопада.

Лише минулої доби 5 листопада захисники країни зупинили ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

При цьому путінські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

На Сіверському напрямку окупанти вели вогонь з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині.

На Слобожанському напрямку армія РФ здійснювала обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог бив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські окупанті обстрілювали з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог гатив з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку путінські терористи здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій «евакуації» підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію РФ.

5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області, завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили чотири БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили: пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об’єкти окупантів.

Нагадаємо, протягом 5 листопада воїни Збройних сил України завдали значних втрат російським окупаційним військам на півдні нашої країни. За добу було ліквідовано 57 військових країни-агресора.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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