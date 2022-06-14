  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти продовжують гатити по Сумщині з артилерії та мінометів
рус
    Події в Україні

    Рашисти продовжують гатити по Сумщині з артилерії та мінометів

    Окупанти обстрілюють прикордоння України&nbsp; - Рашисти продовжують гатити по Сумщині з артилерії та мінометів
    Окупанти обстрілюють прикордоння України 
    фото: Дмитро Живицький/Telegram

    По Есманській громаді зранку – 28 «прильотів» з реактивних систем залпового вогню

    Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні області України. Сьогодні під артилерійський обстріл знову попала Сумщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

    Мінометний обстріл у Зноб-Новгородській громаді почався близько 12 години ночі. Пролунало 11 вибухів. Вогонь вели з САУ та мінометів. Попередньо пошкодили один об'єкт цивільної інфраструктури.

    «О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ», – зазначає Живицький.

    Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії.

    О 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню.

    Раніше повідомлялося, що російський безпілотник на Сумщині скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.

    Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти продовжують гатити по Сумщині з артилерії та мінометів