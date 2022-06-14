Рашисти продовжують гатити по Сумщині з артилерії та мінометів
По Есманській громаді зранку – 28 «прильотів» з реактивних систем залпового вогню
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні області України. Сьогодні під артилерійський обстріл знову попала Сумщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Мінометний обстріл у Зноб-Новгородській громаді почався близько 12 години ночі. Пролунало 11 вибухів. Вогонь вели з САУ та мінометів. Попередньо пошкодили один об'єкт цивільної інфраструктури.
«О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ», – зазначає Живицький.
Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії.
О 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню.
Раніше повідомлялося, що російський безпілотник на Сумщині скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.
Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.