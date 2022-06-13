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    Події в Україні

    На Сумщині окупанти з безпілотника убили людину

    У Сумській області росіяни з безпілотника убили людину - На Сумщині окупанти з безпілотника убили людину
    У Сумській області росіяни з безпілотника убили людину
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один чоловік загинув

    Російські окупанти продовжують обстріли Сумської області. Сьогодні російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Живицький зазначив, що сьогодні після 12 годин окупанти відкрили мінометний вогонь – 14 вибухів в Есманській громаді.

    «Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один загинув», – написав голова Сумської ОВА.

    Він додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів – 30 прильотів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.

    Також рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото).

    Напередодні на Сумщині ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині окупанти з безпілотника убили людину