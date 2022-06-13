На Сумщині окупанти з безпілотника убили людину

У Сумській області росіяни з безпілотника убили людину

Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один чоловік загинув

Російські окупанти продовжують обстріли Сумської області. Сьогодні російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький зазначив, що сьогодні після 12 годин окупанти відкрили мінометний вогонь – 14 вибухів в Есманській громаді.

«Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один загинув», – написав голова Сумської ОВА.

Він додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів – 30 прильотів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.

Також рашисти вночі обстріляли Сумщину з мінометів (фото).

Напередодні на Сумщині ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина.

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