Сумщина: ворог із мінометів атакував Есманську громаду
Постраждалих та руйнувань попередньо немає
Російські загарбники продовжують атакувати прикордонні регіони України. Зранку 13 червня під мінометний обстріл потрапила Сумщина. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.
«Есманська громада: майже о шостій ранку три прихода з міномету. Після сьомої ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії», – йдеться в повідомленні.
Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється. Живицький зазначив, що загалом ніч пройшла тихо.
Нагадаємо, що 7 червня окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини.
6 червня російські окупанти зі своєї території понад 40 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.
До слова, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.