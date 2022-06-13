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  4. Сумщина: ворог із мінометів атакував Есманську громаду
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    Події в Україні

    Сумщина: ворог із мінометів атакував Есманську громаду

    Рашисти продовжують атакувати прикордоння України - Сумщина: ворог із мінометів атакував Есманську громаду
    Рашисти продовжують атакувати прикордоння України
    фото з відкритих джерел

    Постраждалих та руйнувань попередньо немає

    Російські загарбники продовжують атакувати прикордонні регіони України. Зранку 13 червня під мінометний обстріл потрапила Сумщина. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

    «Есманська громада: майже о шостій ранку три прихода з міномету. Після сьомої ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії», – йдеться в повідомленні.

    Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється. Живицький зазначив, що загалом ніч пройшла тихо.

    Нагадаємо, що 7 червня окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини.

    6 червня російські окупанти зі своєї території понад 40 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.

    До слова, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

    Читайте також: Обстріл Миколаєва, удар по Бахмуту. Ситуація в регіонах станом на ранок 13 червня


    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Сумщина: ворог із мінометів атакував Есманську громаду