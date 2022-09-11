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Рашисти телефонують захисникам України і просяться до полону (аудіо)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Рашисти телефонують захисникам України і просяться до полону (аудіо)
Окупанти самі дзвонять українським військовим, щоб здатися
Фото з відкритих джерел

Під час телефонної розмови окупанти з’ясовують умови та порядок дій, які для цього треба виконати

Російські окупанти хочуть здатись в полон та самостійно телефонують в штаб з питань військовополонених. Під час телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які для цього треба виконати. Про це повідомило Головне управління розвідки з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У КШППВ наголосили, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

Питання росіяни ставлять традиційні: як саме здатися безпечно, яке поводження, чи правдиві міфи російської пропаганди, чи буде змога повернутися додому.

На відео окупант запитує, чи не відрізатимуть полонений статеві органи, на що у штабі запевняють, що за подібні речі існує кримінальна відповідальність.

Свою присутність на території України росіянин виправдовував примусовою мобілізацією. Нібито відправили воювати проти нашої держави не за його власним бажанням.

Нагадаємо, раніше десантники взяли у полон російського підполковника без штанів.

Також вчора ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів.

Теги: росія ЗСУ полон військові

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