Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів

Захисники не дали окупанту згоріти живцем

Збройні Сили України взяли в полон капітана танкової роти РФ. Відповідне відео опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Українські бійці витягли окупанта з палаючого танка, не давши згоріти живцем. На кадрах видно, що пораненого російського військового напоїли водою.

Як повідомлялося, у ході звільнення від окупантів Балаклії на Харківщині українські військові взяли в полон бойовиків рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.