Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)

Підполковник не зумів утекти від ЗСУ

Підрозділи дивізії, до якої належить полонений, панічно тікають

Група «Барс» розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст також оприлюднив фото полоненого. На знімках видно, що полонений лежить на землі без штанів.

«Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках», – написав Бутусов.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.