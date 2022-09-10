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Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
Підполковник не зумів утекти від ЗСУ
фото: Юрій Бутусов/Facebook

Підрозділи дивізії, до якої належить полонений, панічно тікають

Група «Барс» розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Журналіст також оприлюднив фото полоненого. На знімках видно, що полонений лежить на землі без штанів.

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«Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках», – написав Бутусов.

Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото) фото 3

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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Теги: війна Україна росія армія полон

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