Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
Підрозділи дивізії, до якої належить полонений, панічно тікають
Група «Барс» розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
Журналіст також оприлюднив фото полоненого. На знімках видно, що полонений лежить на землі без штанів.
«Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках», – написав Бутусов.
Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.
Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.
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