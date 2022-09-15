Рашисти вдарили по Апостоловому

Окупанти сьогодні вже кілька разів атакували Дніпропетровщину

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Про приліт повідомив мер Апостолово Андрій Оса.

«Приліт. Наслідки з'ясовуємо. Залишайтесь у безпечних місцях», – написав мер.

Детальної інформації поки немає.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вже двічі вдарили ракетами по Кривому Рогу. Також по місту рашисти вдарили ракетами вчора.

Повітряну тривогу в Україні сьогодні оголошували кілька разів.

Крім того, Нікопольський район Дніпропетровської області ворог протягом ночі на 15 вересня обстріляв п'ять разів за ніч.

До слова, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.