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Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час
У Кривому Розі залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок
Свої.Кривий Ріг/Telegram

Було встановлено завтор, який вплинув на рівень води у Кривому Розі

У Кривому Розі триває боротьба з підтопленням, що виникло у результаті ракетного удару окупантів по дамбі. Служби нещодавно завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що в результаті злагоджених дій служб, вода відходить. Це вже можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева. Вчора там максимальний рівень води сягав 190 см, зараз – 65 см.

Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району. Залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Роботи з ліквідації тривають.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. 

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер».

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення, і закликав їх жителів покинути свої домівки.

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Теги: Кривий Ріг вода ракета війна

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