Ворог уночі атакував Дніпропетровщину «Градами» (фото) 

На щастя, люди не постраждали

Окупанти задіяли дрон-камікадзе

Нікопольський район Дніпропетровської області ворог протягом носі на 15 вересня обстріляв п'ять разів за ніч. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Нікопольський район ворог обстріляв п'ять разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять», – наголосив він.

За його словами Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази. Атакували «Градами» і дроном-камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства.

Нагадаємо, також після учорашнього ракетного удару у Кривому Розі всю ніч приборкували воду (фото, відео).

Також цієї ночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру.

Додамо, що вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.