Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу

Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд

Російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – йдеться в повідомленні.

Відомо про два прильоти в районі гідротехнічних споруд.

Повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вже вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі. Також по місту рашисти вдарили ракетами вчора.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.