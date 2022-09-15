Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу
Жителів Кривого Рогу закликають залишатись в укриттях
фото з соцмереж

Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд

Російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – йдеться в повідомленні.

Відомо про два прильоти в районі гідротехнічних споруд. 

Повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вже вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі. Також по місту рашисти вдарили ракетами вчора.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ракета окупанти Кривий Ріг

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вода у Кривому Розі почала сходити
Кривий Ріг оговтується після удару по греблі
Сьогодні, 12:34
Наразі офіційної про ситуацію немає
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
Сьогодні, 13:40
У Кривому Розі та Запоріжжі прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли потужні вибухи
Сьогодні, 17:04

Події в Україні

Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники
Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники
Рашисти вдарили ракетами по Кіровоградщині
Рашисти вдарили ракетами по Кіровоградщині
Як кілька Бородянок та Буч: Міноборони повідомило про жертви в Ізюмі
Як кілька Бородянок та Буч: Міноборони повідомило про жертви в Ізюмі
Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу
Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу
У кількох областях прогриміли потужні вибухи
У кількох областях прогриміли потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
515K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
227K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
197K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
96K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
76K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
46K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію

Новини

Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту