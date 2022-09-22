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Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 
Пошкоджено декілька приватних будинків та господарчу споруду
фото: Микола Лукашук /Telegram

Під ворожими обстрілами опинилися два райони

Упродовж дня 22 вересня російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Про цем повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«У Синельниківському районі поцілили по території Великомихайлівської громади. Внаслідок обстрілу осколкові поранення, контузію та мінно-вибухову травму дістала жінка 1950 року народження. Вона ушпиталена до однієї з лікарень області», – написав він. 

У громаді пошкоджено декілька приватних будинків та господарчу споруду.

Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото)  фото 1

По Криворізькому району вдень загарбники вдарили з «Ураганів». Під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Постраждалих, руйнувань немає.

Всі інші райони області – без надзвичайних ситуацій, додав Лукашук. 

Нагадаємо, від ворожих ударів вночі знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. 

Напередодні рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури.

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Теги: громада Telegram жінка рашисти поранення

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