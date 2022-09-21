Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури
Ворог ракетами завдав руйнувань 
фото: t.me/dnipropetrovskaODA 

Наслідки обстрілу в Синельниківському районі ліквідовують рятувальники 

Пообіді у середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування», – розповів він. 

Наразі на місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак. 

«Попередньо, люди не постраждали», – додав Резніченко. 

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. 

Як повідомлялося, у кількох областях прогриміли вибухи (відео).

Також сьогодні російські загарбники обстріляли Чугуївський район Харківської області. Внаслідок атаки на Печенізькій дамбі було зруйновано верхній шлюз.

Крім того, удень 21 вересня російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Запоріжжю. Наразі відомо щодо п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина рятувальники окупанти Запоріжжя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району
Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі
18 вересня, 17:11
ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
19 вересня, 14:57
Масштаби руйнацій внаслідок обстрілів уточнюються
Ворог за ніч випустив по Дніпропетровщині сотню снарядів
Вчора, 08:21

Події в Україні

Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині
Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
«Вас відправляють в могили». Муфтій Ісмагілов звернувся до росіян (відео)
«Вас відправляють в могили». Муфтій Ісмагілов звернувся до росіян (відео)
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів
В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
175K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
75K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
63K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
58K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
40K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Сьогодні, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту