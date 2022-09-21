Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури

Наслідки обстрілу в Синельниківському районі ліквідовують рятувальники

Пообіді у середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування», – розповів він.

Наразі на місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак.

«Попередньо, люди не постраждали», – додав Резніченко.

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у кількох областях прогриміли вибухи (відео).

Також сьогодні російські загарбники обстріляли Чугуївський район Харківської області. Внаслідок атаки на Печенізькій дамбі було зруйновано верхній шлюз.

Крім того, удень 21 вересня російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Запоріжжю. Наразі відомо щодо п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру.