Рашисти використовують дітей в Мелітополі для зйомок пропагандистських відеороликів

Окупанти перевіряють, щоб ціни на продукти були виставлені у рублях

Окупанти залучають дітей Мелітополя для зйомок пропагандистських відеороликів

Рашисти використовують дітей в тимчасово окупованому Мелітополі для зйомок свого пропагандистського серіалу. Про це у Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти традиційно використовують дітей для зйомок пропагандистського серіалу. В черговій «серії» молоді єдинороси ходять по магазинах Мелітополя і «перевіряють», щоб ціни на продукти були виставлені у рублях», – повідомив мер.

Він зауважив, ще невідомо, що гірше: те, що ціни у магазинах тимчасово окупованих міст у 3-4 рази вищі, ніж на підконтрольних Україні територіях, чи те, що офіс молодих єдиноросів розміщено у захопленій рашистами будівлі Мелітопольської християнської церкви.

За інформацією міського голови у Мелітополі окупанти «націоналізували» майже всі церкви. Не зачепили тільки московський патріархат, який «працює на силові структури росії й займається політичним зомбуванням людей».

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

Разом з тим у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон».

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей.