Окупанти утримують на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя

Люди у відчаї розвертают ьавто і повертаються додому

Українці змушені чекати на холоді і без нормальної їжі

Окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На ворожому блокпосту у Василівці окупанти продовжують утримувати жителів у заручниках. За 2,5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто», – пише Федоров у Telegram.

В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

«Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір», – підсумовує Федоров.

Нагадаємо, у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон»

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей

У понеділок, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, було випущено близько десяти ракет С-300.

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