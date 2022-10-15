Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти утримують на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти утримують на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя
Люди у відчаї розвертают ьавто і повертаються додому
фото з відкритих джерел

Українці змушені чекати на холоді і без нормальної їжі

Окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На ворожому блокпосту у Василівці окупанти продовжують утримувати жителів у заручниках. За 2,5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто», – пише Федоров у Telegram.

В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

«Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір», – підсумовує Федоров.

Нагадаємо, у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон»

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей

У понеділок, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, було випущено близько десяти ракет С-300.

Читайте також: Голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна: У місті залишилось 30% населення. Хто там голосував за Росію?

Теги: окупанти Запоріжжя Додому

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Запоріжжя вівся з тимчасово окупованого Токмака
На світанку окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю
Сьогодні, 06:19
У Запоріжжі на місці ударів спалахнули пожежі
Атака на Запоріжжя: влада повідомила про наслідки ракетного удару
Сьогодні, 07:11
У результаті ракетного удару постраждали об'єкти енергетики
Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет: фото наслідків
Сьогодні, 09:05

Події в Україні

Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)
Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)
Захисники збили ворожий гелікоптер, який атакував їхні позиції (відео)
Захисники збили ворожий гелікоптер, який атакував їхні позиції (відео)
Окупанти утримують на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя
Окупанти утримують на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя
Президент вручив почесні знамена бригадам ТрО, які проявили героїзм у боях (фото)
Президент вручив почесні знамена бригадам ТрО, які проявили героїзм у боях (фото)
Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії
Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
У Києві пролунав вибух
88K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
78K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
37K
Росія вдарила ракетами по Київщині: перші подробиці
34K
Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW
22K
Російський ведучий втратив свідомість у прямому ефірі (відео)

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту