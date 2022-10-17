Українські військові вгатили по базах росіян на Запоріжжі

Збройні сили України завдали точкові удари по базах росіян в Запорізькій області

В Запорізькій області українські військові завдали точкових ударів по росіянах в декількох населених пунктах. В результаті знищено склад боєприпасів та поранено понад 95 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.