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Українські військові вгатили по базах росіян на Запоріжжі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові вгатили по базах росіян на Запоріжжі
Кількість загиблих окупантів уточнюється
фото з відкритих джерел

Збройні сили України завдали точкові удари по базах росіян в Запорізькій області

В Запорізькій області українські військові завдали точкових ударів по росіянах в декількох населених пунктах. В результаті знищено склад боєприпасів та поранено понад 95 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

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