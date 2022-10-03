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Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кордони Херсонської та Запорізької областей. Після поразок Кремль зробив заяву
Країна-агересорка анексувала територію, а тоді буцімто вирішила спитати думки місцевих мешканців 
фото з відкритих джерел

Поки ЗСУ звільняють південь і схід України, РФ У Путіна не знають, як викрутися від незручних запитань 

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Про це інформують російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей». Наразі ЗСУ успішно корегують плани окупантів, адже у Херсонській області наші захисники прорвали лінію фронту на 20 км та звільнили укріплений пункт Архангельське, за який кілька місяців точилися бої. Тим часом у Кремлі намагаються придумати пояснення тому, чому вигадані «кордони» анексованих областей постійно змінюються.  

Також рупор Кремля переконує, що так звані терористичні «Донецька та Луганська народна республіки («Л/ДНР»)» країною-окупанткою РФ буцімто приєднані «у рамках кордонів 2014 року». При цьому всю територію псевдореспубліки в межах Донецької області армія терористів ще «має звільнити». Втім, наразі там теж триває успішний контрнаступ ЗСУ. Як пишуть самі ж окупанти, Збройні сили України закріпилися у напрямку Лисичанська.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

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Теги: Дмитро Пєсков путін анексія кордон контрнаступ

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