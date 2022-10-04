На Запоріжжі окупанти будують «державний кордон»

Транзит з окупованої території припинено з обох сторін

У єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон». Про це сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону новин.

«У Василівці намагаються облаштувати «державний кордон», як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони вигадали. Не пускають чоловіків призовного віку. Транзит з окупованої території припинено з обох сторін. Окупанти намагаються побудувати «кордон», як свого часу в Криму та на Донбасі», – сказав Старух.

Він додав, що за минулу добу з тимчасово захоплених територій України через Василівку змогли виїхати лише 43 людини, у той час, як минулого тижня ця цифра сягала 1500 - 2000 людей на день.

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей

Нагадаємо, у понеділок, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, було випущено близько десяти ракет С-300.

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