Окупанти видають новонародженим у Маріуполі свідоцтва «ДНР»

23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво «ДНР» новонародженому хлопчику

Видачею «папірця» окупанти позбавили дитину будь-якого громадянства

Російські окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення «ДНР». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.

Денісова зазначила, що фактично видачею цього «папірця» дитину позбавили будь-якого громадянства.

Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.

«Закликаю громадян України в тимчасово окупованому Маріуполі не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства», - заявила омбудсмен6

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень.

Як повідомлялося, окупанти відкрили в Маріуполі дві школи. Дітей, що там навчаються, змушують підписувати зошити: «Маріуполь. Ростовская область».