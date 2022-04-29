Ракетний обстріл Києва. Поліція затримала ймовірних коригувальників

Фахівці кіберполіції проаналізують вміст мобільних телефонів затриманих осіб

Після влучення ворожих ракет у Шевченківському районі Києва 28 квітня було затримано щонайменше двох осіб, які фотографували руйнування та пересилали росіянам. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час телемарафону.

«Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали», - сказав він.

За словами Єніна, огляд телефонів цих осіб підтвердив, що вони підписані на чисельні ресурси сепаратистського чи проросійського характеру, «специфічні групи в телеграмі», а також мають «специфічний вміст телефонної книги».

Заступник міністра додав, що фахівці кіберполіції проаналізують вміст мобільних телефонів затриманих осіб на предмет видалених матеріалів «із тим, щоб подальше кримінальне переслідування цих осіб ґрунтувалося на конкретних доказах колабораціоністської діяльності».

Нагадаємо, 28 квітня ввечері в Києві пролунали вибухи. Сталися два влучання в Шевченківському районі.

Внаслідок атаки десятеро людей отримали поранення, одна людина загинула. Жертвою «русского міра« стала журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич.

Зазначимо, що під час ракетного удару по Києву у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія атакувала місто. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

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