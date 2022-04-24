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    Події в Україні

    Мер Мелітополя: російські окупанти викрали консула Болгарії

    Мер Мелітополя: російські окупанти викрали консула Болгарії

    Наразі викрадення людей окупантами у Мелітополі має масовий характер

    23 квітня у Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    За його словами, наразі викрадення людей окупантами має масовий характер.

    «Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії», – зазначив Федоров.

    Він розповів, що вже четвертий день російські окупанти не випускають жителів, які хочуть виїхати в бік Запоріжжя.

    «Останні чотири дні вони повністю заблокували евакуацію до Запоріжжя, будь-яким маршрутом, лише до Криму дають можливість виїхати», – наголосив Федоров.

    За словами Федорова, у місті намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.

    Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів.

    Нагадаємо, в Мелітополі окупанти РФ створили вже четверту військову базу.

    До слова, розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу.

    У період від 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі за дивних обставин померли більше 70 російських військовослужбовців. Зазвичай, у окупантів виявляли вогнепальні та ножові поранення.

    Раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна мер викрадення Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Мер Мелітополя: російські окупанти викрали консула Болгарії