Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міський голова Мелітополя повідомив, скільки місцевих жителів викрали рашисти

Альона Боженко
glavcom.ua
Міський голова Мелітополя повідомив, скільки місцевих жителів викрали рашисти
Окупанти продовжують викрадати цивільних на півдні
фото ілюстративне

Міський голова подякував мелітопольцям та жителям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні

Російські окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому останнім тільки і лишається від безсилої люті викрадати і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії.

Понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію  мешканців. Забирають «на підвал» і домагаються співпраці будь-якими методами.

Федоров зазначив, що одним із викрадених є заступник генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерій Мартинюк, від якого хочуть отримати дані на працівників станції.

«Так само знущалися над мелітопольським директорами шкіл, аби змусити їх до співпраці, а в пересічних містян  вибивали зізнання в роботі на спецслужби України і підготовці якихось міфічних терактів», – додає Федоров.

Міський голова подякував мелітопольцям та жителям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні.

Нагадаємо, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування. 

Теги: окупанти викрадення рашисти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти займаються захопленням установ, викраденням та катуванням людей, мародерством
В Херсоні окупанти викрали трьох волонтерів
1 жовтня, 13:01
Озброєні окупанти забрали жінок зранку з їхніх помешкань
У Каховці окупанти викрали ще двох жительок
19 вересня, 23:52
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
1 жовтня, 18:58

Події в Україні

Нічний удар по Запоріжжю: перші подробиці про наслідки
Нічний удар по Запоріжжю: перші подробиці про наслідки
Росія вилучає боєприпаси з білоруських складів, – ISW
Росія вилучає боєприпаси з білоруських складів, – ISW
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Міський голова Мелітополя повідомив, скільки місцевих жителів викрали рашисти
Міський голова Мелітополя повідомив, скільки місцевих жителів викрали рашисти
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку окупантів
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
69K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
59K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
49K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
44K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
39K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Вчора, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
10 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту