Міський голова Мелітополя повідомив, скільки місцевих жителів викрали рашисти

Міський голова подякував мелітопольцям та жителям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні

Російські окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому останнім тільки і лишається від безсилої люті викрадати і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії.

Понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців. Забирають «на підвал» і домагаються співпраці будь-якими методами.

Федоров зазначив, що одним із викрадених є заступник генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерій Мартинюк, від якого хочуть отримати дані на працівників станції.

«Так само знущалися над мелітопольським директорами шкіл, аби змусити їх до співпраці, а в пересічних містян вибивали зізнання в роботі на спецслужби України і підготовці якихось міфічних терактів», – додає Федоров.

Міський голова подякував мелітопольцям та жителям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні.

Нагадаємо, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування.